Hem ismi hem de görüntüsüyle dikkat çekiyor, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ‘Şeytan Şehri’ olarak bilinen kayalıklar, binlerce yıllık doğal süreçler sonucu oluşan etkileyici yapısıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Şeytan Şehri Kayalıklarının, yaklaşık 23 milyon yıl önce oluşan sedimanter kayaçların zamanla erozyon, yağmur ve sel sularıyla aşınması sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Kum taşı yapısına sahip olan kayalıklar, zaman içinde insan ve hayvan figürlerine benzeyen şekiller oluşturdu. Güneşin batışı sırasında ortaya çıkan gölgeler ise bu figürleri daha belirgin hale getirerek, kayalıklara ‘Şeytan Kayalıkları’ adının verilmesine neden oldu. Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının ziyaret ettiği bölge, ay ışığının kayalıklara yansıması ve rüzgârın çıkardığı sesle birleşince yöre halkı tarafından ‘Şeytan Şehri’ olarak adlandırılıyor. Her ne kadar ismi ürkütücü olsa da kayalıklar sahip olduğu farklı jeolojik yapısı, rengi ve asimetrik görünümüyle görenleri etkiliyor. Havadan da görüntülenen bu doğal mirasa olan ilgi ise her geçen gün artıyor.

"DİVRİĞİ’NİN ŞEYTAN ŞEHRİ, TURİZME KAZANDIRILMALI"

Bölgenin doğa turizmine kazandırılması gerektiğini vurgulayan yöre halkından Nuri Budak, "Divriği’de turizmin sadece Ulu Camii olarak algılanmaması gerekir. Divriği’nin doğal güzellikleri ve tarihi yapısı itibariyle de turizmin şehri olan bir ilçemizdir. Bu kayalıkların tanıtılması ve turizme kazandırılması ilçemize ekonomik olarak ekstra gelir sağlayacaktır. Umarım en kısa süre içerisinde memleketimize daha çok fayda sağlayabilmesi için yollar daha güzel yapılır. Peri Bacaları yani Şeytan Kayalıkları Sivas’ımız içinde ciddi bir potansiyel oluşturacaktır" dedi.

(İHA)