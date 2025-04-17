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Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar

Sultangazi'de kasksız 2 kişinin skuter ile yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar

Olay, dün öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İki kişinin elektrikli skutere binerek trafikte ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, skuter üzerindeki kişilerin zaman zaman zikzak çizerek şerit değiştirdiği ve araçların arasında tehlikeli şekilde ilerlediği görüldü.

KASK TAKMADAN TRAFİĞE ÇIKTILAR

Skuter sürücüsü ve arkasındaki kişinin kask takmadığı da dikkat çekti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan tehlikeli yolculukta, ikili hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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