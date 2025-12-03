HABER

Hem konaklıyorlar hem açılan kurslarla kendilerini geliştiriyorlar

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler konaklamanın yanı sıra açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştiriyor.Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hem konaklıyorlar hem açılan kurslarla kendilerini geliştiriyorlar

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler konaklamanın yanı sıra açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştiriyor.

İl genelinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesi sağlanıyor. Bu çerçevede Yenipazar Kız Yurdu'nda açılan işaret dili kursu da öğrencilerin yolculuklarına destek oluyor. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği işaret dili kursunda, gençler hem kendilerini geliştiriyor hem de özel bir iletişim dünyasının kapısını aralıyor.

Konu ile ilgili GSB Aydın Yurt Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Yenipazar Yurt Müdürlüğümüzde devam eden İşaret Dili Kursu, katılımcılarımıza anlamlı ve özel bir iletişim dünyasının kapılarını aralıyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Aydın
