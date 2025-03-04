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Hem sıcak hava hem de soğuk hava için uyarı! Son kar için de tarih verildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 12:34
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Geçtiğimiz günlerde kar yağışına doyan Marmara Bölgesi için 'son kar' uyarısı geldi. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi kar için tarih verdi. Öte yandan meteoroloji de önümüzdeki günler için sıcak hava beklentisini açıkladı. Ayrıca güney kesimlerde de yoğun toz taşınımı olması bekleniyor. Uzmanlar sağlık sorunları yaşanabileceğini belirtti.

Hem sıcak hava hem de soğuk hava için uyarı! Son kar için de tarih verildi

Mart ayının ilk günlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde bahar havası görülürken, geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Ancak uyarılara göre bu sene bir kez daha kar göreceğiz.

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SICAKLIK ARTACAK! KAR UYARISI DA VAR

Sıcaklıkların ne kadar süreceği merak konusu olurken, meteoroloji kaynaklarından peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinden paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda Türkiye'nin tamamı için 'güneşli hava' görüleceğini açıklarken, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi gelecek hafta İstanbul ve çevre şehirler için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.

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KUTUPLARDAN BİR KEZ DAHA SOĞUK HAVA GELECEK

Avrupa'nın birçok ülkesi tarafından desteklenerek oluşturulan, bağımsız meteoroloji platformu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, güncellediği hava modellerinde Türkiye'nin son kez Kutuplardan gelecek bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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SON KAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, gelecek hafta itibarıyla Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Simülasyonlarda hava durumunda yaşanacak 180 derecelik dönüşüm ve yeni kar yağışları için 15 Mart ve sonrası işaret edilmekte.

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VATANDAŞLARA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Suriye üzerinden giriş yapacak toz kütlesinin, 3 gün boyunca bölgede etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşürebileceğini ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu toz taşınımı kar meteoroloj sıcaklık soğuk hava dalgası
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