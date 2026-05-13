Hem suçlu hem güçlü! Tıraş parasını ödemeyip salonu bastı: "Örgüt gibi davranıyorlar"

Esenyurt'ta bir şahıs sürekli gittiği berberde tıraş olduktan sonra parasını ödemedi. Durumu sinirlenen berber, şahsa "Bir daha gelme" dedi. Öfkelenen şahıs ise akrabalarıyla beraber salonu bastı. O anlar kameralara yansırken, berber "Çevrede de kendi akrabaları var, o nedenle örgüt gibi davranıyorlar. Bana geliyor ‘Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız’ diyorlar. Yetkililerden, adalet bakanından yardım istiyorum" dedi.

Olay, dün Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir berbere devamlı gelen ve tıraş olduktan sonra para ödemeyen şahıs, ortalığı birbirine kattı.

BERBER "TEKRAR GELME" DEYİNCE SİNİRLENDİ

Son kez tıraş olarak para vermeden gitmek isteyen şahsa berber esnafı Mehmet Ali İğrek, "Tekrar gelme" derken, şahıs öfkeden deliye döndü.

AKRABALARIYLA SALONU BASTI

Bir süre sonra berbere tekrar gelen şahıs ve akrabaları bu sefer İğrek’e saldırdı. Polisin gelmesiyle son bulan olay anların ise kameraya yansıdı.

"ÖRGÜT GİBİ DAVRANIYORLAR"

Yaşanan olay hakkında konuşan berber Mehmet Ali İğrek, "Şahıslar dükkanımı bastılar, bana ‘Burada seni yaşatmayız, dükkan açtırmayız’ gibi tehditler savurdular. Çalışmayan boş gezen bir insan bu şahıs. Çevrede de kendi akrabaları var, o nedenle örgüt gibi davranıyorlar. Bana geliyor ‘Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız’ diyorlar. Yetkililerden, adalet bakanından yardım istiyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

