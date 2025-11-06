Hem taşıyıcı hem satıcı yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülen çalışmalarda Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. isimli şahsın 14 plakalı bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirdiği duyumunu aldı. Yapılan çalışmalarda durdurulan araçta Oba isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 116 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.G. isimli şahıs, uyuşturucu maddeleri ilçedeki D.G. isimli şahsa götürdüğünü söyleyince ekipler bu kez D.G. isimli şahsın evine gittiler. Yine narkotik köpeği Oba yardımı ile yapılan aramada D.G.’nin evinde ve eklentilerine 430 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 106 gram kenevir tohumu olduğu değerlendirilen madde, 19 gram met olduğu değerlendirilen madde, 1 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, hassas terazi, 6 adet tabanca ve 4 şarjör, 244 adet fişek, 6 adet tüfek, 55 adet fişek, 1185 adet sentetik hap, 50 bin TL nakit para, 50 Euro, 50 Dolar, 20 kaçak olduğu değerlendirilen karton sigara, 1 adet telefon, 28 adet başkasına ait banka kartı ele geçirildi. Şahısların jandarmada sorgularının ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

