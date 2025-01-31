Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu: "Nasılmış sapıklık yapmak?"

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle ateş ederek sol bacağından yaraladı.

"BİRİSİNİ VURDUM GELİN ALIN"

Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' diyerek ihbarda bulundu. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"NASILMIŞ SAPIKLIK YAPMAK"

Süleyman Y. polise teslim olurken, yanında geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" dedi. Şüpheli gözaltına alınırken, Şemsettin D. sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

EŞİNİN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRDÜ

Süleyman Y.'nin ilk ifadesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan 3 yıllık eşi H.Y.'nin cep telefonunda Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını içeren mesajı fark ettiğini, bunun üzerine eşini akşam işten alıp eve geldiğini ve ardından eşine telefonla Şemsettin D.'yi eve çağırmasını söylediğini, Şemsettin D.'nin de eve gelmesi ile tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANIN EŞİ GÖZALTINDA

Şemsettin D.'nin de yaklaşık 7 ay önce eşinden boşandığı belirtildi. Süleyman Y.'nin eşi H.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır