Hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı! 20 dakika önce göndermiş

Erkek arkadaşının 27. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naile İlayda Ateş'in ölümünde sır perdesi aralanıyor. 26 yaşındaki hemşire Naile'nin ölümünden 20 dakika önce annesine attığı mesaj ortaya çıktı.

Devrim Karadağ

İstanbul Kartal'da 19 Mart günü, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 26 yaşındaki Naile İlayda Ateş iddiaya göre, erkek arkadaşının 27. kattaki evinin penceresinden akşam saat 22.10 sıralarında düşerek hayatını kaybetti.

Hemşire Ateş'in erkek arkadaşı diyetisyen doktor A.A. 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı.

"GEÇ SAATLERE KADAR DIŞARDA ALKOL ALIP EĞLENDİK"

Olay sırasında evde olduğu belirlenen doktor ifadesinde, "İlayda ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İlayda aynı hastanede çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 2.5 aydır sevgiliyiz. Akşam geç saatlere kadar dışarda alkol alıp eğlendik.

"AŞAĞI BAKTIĞIMDA İLAYDA YERDE YATIYORDU"

Mekanda İlayda anormal hareketlerde bulununca kalkmak zorunda kaldık. Eve gidince alkol etkisiyle biraz sözlü tartışma yaşadık. Ben banyoya girdim. Çıktığımda salon penceresinin açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda İlayda yerde yatıyordu. Bunu görür görmez ambulans ve polisi aradım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor A. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİNE MESAJ ATMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, Naile İlayda Ateş'in ölümünden 20 dakika önce annesine attığı mesaj ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, o mesajda hemşire ateş annesine, "Annem sana kurban olurum. Bu hayatta hiçbir şey gönlümce olmadı. Ne yapsam da mutlu olamadım. Gözyaşlarımı gizlemek için kahkahalar attım hep. Sadece seni ve Kuzey'i sevdim bu hayatta. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kuzey sana emanet, ona iyi bak olur mu. Hakkını helal et. Beni hep güzel hatırlayın. Oğlumu kimseye verme sakın" yazdığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında parmak izlerinin analiz edilmesi için Ateş'in cep telefonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

