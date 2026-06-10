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Hemşire sargıyla birlikte 5 aylık bebeğin parmağını kesti!

Hatay'da devlet hastanesinde görevli hemşire, serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte 5 aylık Hicran bebeğin parmağını kesti. Ameliyatla parmağı yerine dikilen bebeğin ailesi, sağ başparmağının kesilmesinden sorumlu olan hemşire hakkında şikayetçi oldu.

Hemşire sargıyla birlikte 5 aylık bebeğin parmağını kesti!

Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Akay'ın 5 ay önce kız evladı Hicran Akay dünyaya geldi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde baba Akay, zatürre şüphesiyle evladı Hicran'ı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine getirdi.

Hemşire sargıyla birlikte 5 aylık bebeğin parmağını kesti! 1

İddiaya göre, bayramın üçüncü günü serviste tedavisi devam eden bebeğin serumunu kontrol etmek için odaya gelen hemşire, serum bölgesindeki sargıyı kesmeye çalıştığı sırada bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kesti.

Evladının parmağının kesilmesinin ardından Akay ailesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Sevk edildikleri hastanede Hicran bebeğin, parmağı ameliyat edilerek yerine dikildi. Kızının tedavisinin devam ettiğini ifade eden baba Akay, olayın gerçekleştiği hastanede görevli hemşire hakkında şikayette bulundu.

Hemşire sargıyla birlikte 5 aylık bebeğin parmağını kesti! 2

"HEMŞİRE SARGIYI KESERKEN BEBEĞİMİN PARMAĞINI DA KESTİ"

Hastanede 5 aylık kız evladının tedavi edildiği esnada parmağının kesildiğini ifade eden baba Abdulkadir Akay, "Çocuğum 5 ay önce doğdu ve şu an 5 aylık bir kız babasıyım. Biz bayramın birinci günü hastaneye gittik. Çocuğum da zatürre şüphesi vardı ve orada tedavi gördük. Bayramın üçüncü günü zaten servisteydi ve saat 15.30 civarında hemşire çocuğun serumuna bakmak için odaya geldi.

Serum çıkmıştı ve hemşire onu geri takmak için makas getirdi. Bebeğimin parmağının üstünde bez gibi şey var ve onu kesmek istedi. Hemşire onu keserken çocuğun parmağını da kesti. Ondan sonra olaylar gelişti. O hastaneden sevk alarak Mustafa Kemal Üniversite Hastanesine geldik. Bu hastanede tedavi görüyor ve parmak yerine dikildi. Parmağı iyileşme sürecinde devam ediyor. Kalıcı hasarı olup olmayacağı hakkında henüz bize bir bilgi verilmedi.

Hemşire sargıyla birlikte 5 aylık bebeğin parmağını kesti! 3

İnşallah temennimiz bir hasar olmaz ve şimdi çok şükür yavaş yavaş iyileşiyor. Zatürre rahatsızlığı da düzeliyor. İnşallah yarın taburcu olacağız. Olay esnasında ben odada değildim, eşim odadaydı. Eşim beni aradı ve ben de hastaneye geldim. Savcılığa, polise gidip şikayette bulunduk. Dosya numarasını aldıktan sonra avukatım aracılığıyla mahkemeye de başvuracağım. Hastanelerle ilgili denetimler sıklaşsın. Kimsenin canı yanmasın, olmaması gereken bir olay oldu. Allah'tan tek dileğimiz çocuğumuzun iyileşmesidir" ifadelerini kullandı.

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Hatay
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