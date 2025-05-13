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Hemşirelere sürpriz kutlama

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde mesai başındaki hemşirelere sürpriz yaparak Hemşireler Gününü kutladı.Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hemşirelere sürpriz kutlama
Çiğdem Sevinç

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde mesai başındaki hemşirelere sürpriz yaparak Hemşireler Gününü kutladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve yönetimi ile birlikte gerçekleşen ziyarette Başkan Sezer’i, Başhekim Op. Dr. Aziz Çardak karşıladı. Başhekim Çardak ile birlikte hastane servislerinde görev yapan hemşirelere sürpriz yapan Başkan Sezer, ilçe başkanı Yavuz ile birlikte çiçek takdim ederek Hemşireler Gününü kutladı.

Sağlık çalışanları ve hemşirelerin her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kendilerini insanlığa hizmet etmeye adayan, bunun için ülkemizin ve dünyanın her köşesinde sonsuz bir sabır, özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Başhekim Çardak ve hemşireler de Başkan Sezer’e, yakın ilgisi ve verdikleri tüm desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

(İHA)

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Gölcük
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