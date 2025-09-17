HABER

Henüz 1 aylık evliydi: Evde tamir yaparken düştü, cebindeki bıçak canına mal oldu!

Kırşehir'de evde tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 23 yaşındaki İsa Çetin'in cebindeki bıçak karnına saplandı. Henüz 1 aylık evli olan Çetin hayatını kaybetti.

Henüz 1 aylık evliydi: Evde tamir yaparken düştü, cebindeki bıçak canına mal oldu!

Kırşehir'deki kahreden olay, dün akşam saatlerinde Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin, çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz 1 aylık evliydi: Evde tamir yaparken düştü, cebindeki bıçak canına mal oldu! 1

Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. 1 ay önce evlenen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kırşehir
