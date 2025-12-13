HABER

Henüz 20 yaşındaydı: Terhis olduktan 5 gün sonra vefat etti!

Kahramanmaraşlı Fatih Mehmet Taş görev yaptığı birlikten terhis olduktan 5 gün sonra vefat etti. 20 yaşındaki Taş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre, askerlik görevini tamamlayıp Muğla Aksaz'dan memleketine dönen 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı.

Henüz 20 yaşındaydı: Terhis olduktan 5 gün sonra vefat etti! 1

YOĞUN BAKIMDA VEFAT ETTİ

Hastaneye kaldırılan Taş'a beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak vefat etti.

Henüz 20 yaşındaydı: Terhis olduktan 5 gün sonra vefat etti! 2

Hayatını kaybeden Taş için Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki Saçaklızade camiinde cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Henüz 20 yaşındaydı: Terhis olduktan 5 gün sonra vefat etti! 3

Kapıçam Şehir Mezarlığı'na götürülen Taş'ın naaşı burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Henüz 20 yaşındaydı: Terhis olduktan 5 gün sonra vefat etti! 4Kaynak: İHA

