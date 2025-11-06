HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hep 'gizemli hayırsever' yapardı! Bu kez belediye başkanı yaptı: Defteri satın alıp tüm borçları sildi...

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir fırından zimem defterini alarak tüm mahalle sakinlerinin fırına olan borçlarını satın aldı.

Hep 'gizemli hayırsever' yapardı! Bu kez belediye başkanı yaptı: Defteri satın alıp tüm borçları sildi...

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iki gün boyunca tarihi mahallelerdeki vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret eden Kuş, bir mahallede de zimem defteri geleneğiyle tüm mahalle sakinlerinin fırına olan borçlarını satın aldı.

Hep gizemli hayırsever yapardı! Bu kez belediye başkanı yaptı: Defteri satın alıp tüm borçları sildi... 1

Harrankapı Çarşısı’ndan başlayarak Gümüşkuşak Mahallesi, Arap Meydanı, Kurtuluş Mahallesi, 58 Meydanı, Ucuzluk Pazarı ve çevresini gezen Mehmet Kuş ve beraberindekiler, yüzlerce vatandaş ve esnafla görüştü. Halkla belediyenin hizmetlerini istişare eden ve taleplerini dinleyen Kuş, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Hep gizemli hayırsever yapardı! Bu kez belediye başkanı yaptı: Defteri satın alıp tüm borçları sildi... 2

MAHALLE HAKLINI FIRIN BORÇLARINDAN KURTARDI

Gümüşkuşak Mahalle Muhtarı Adnan İgalci ile birlikte ihtiyaç sahibi bir ailenin evini de ziyaret eden Kuş, ailenin ihtiyaçlarının sosyal yardım müdürlüğünce karşılanmasını sağladı.

Hep gizemli hayırsever yapardı! Bu kez belediye başkanı yaptı: Defteri satın alıp tüm borçları sildi... 3

İki gün boyunca devam eden mahalle gezilerinde esnafa hayırlı işler dileyerek taleplerini dinleyen Kuş, bir mahallede de zimem defteri geleneğini sürdürerek, borç defterini satın aldı. Tüm mahalle halkını fırına olan borçlarından kurtaran Kuş, borçların yazılı olduğu kartonu da fırına atarak yaktırdı.

Hep gizemli hayırsever yapardı! Bu kez belediye başkanı yaptı: Defteri satın alıp tüm borçları sildi... 4

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’te 20 düzensiz göçmen yakalandıBitlis’te 20 düzensiz göçmen yakalandı
Tır dorsesine gizlenen 11 kaçak göçmen yakalandıTır dorsesine gizlenen 11 kaçak göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Eyyübiye fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.