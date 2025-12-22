HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış beklediğini duyurdu. İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Antalya ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli yağış öngörülürken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. MGM, buzlanma, sis ve sel riskine karşı uyarı yaptı.

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 1

MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENTİSİ

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 3

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 4

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM; yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı yaptı.

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 5

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 6

İstanbul’da şemsiye zorunlu! Yağmur geri dönüyor: Meteoroloji uyardı 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'de "robotik" cevaplara son! Yeni dönem...ChatGPT'de "robotik" cevaplara son! Yeni dönem...
Şişhane metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durduŞişhane metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.