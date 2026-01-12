HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı: Polis noktalarından böyle geçmişler

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında uyuşturucuyu polis uygulama noktasından avukat kimliğiyle geçiren bir avukatın da bulunduğu aktarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı: Polis noktalarından böyle geçmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu madde ‘imal ve ticareti' yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi.

Hepsi tutuklandı! Avukat kurye çıktı: Polis noktalarından böyle geçmişler 1

TUTUKLANDILAR

Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

Hepsi tutuklandı! Avukat kurye çıktı: Polis noktalarından böyle geçmişler 2

AVUKAT 'KURYE' ÇIKTI

Şüphelilerden avukat E.E.'nin polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip, kuryelik yaptığı belirtildi.

Hepsi tutuklandı! Avukat kurye çıktı: Polis noktalarından böyle geçmişler 3

12 Ocak 2026
12 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da gece kulüplerine operasyon! Kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı ortaya çıktıAnkara'da gece kulüplerine operasyon! Kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı
Tuğba Yavaş'ın sır ölümü! Çarpıcı iddia: "Gönül ilişkisi olduğunu söylüyordu"Tuğba Yavaş'ın sır ölümü! Çarpıcı iddia: "Gönül ilişkisi olduğunu söylüyordu"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Fulya Öztürk'ten Hadise'ye İran tepkisi!

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Ev ve araba alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 'Bankalar tek tek arayacak'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

Altın resmen alevlendi! 'Düşüş beklemeyin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.