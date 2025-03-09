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Hepsini bağırsağında saklamış! Artvin'de İranlı şüpheli gözaltına alındı

09.03.2025 15:09
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Artvin'de bağırsağından 350 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu F.R. (43) gözaltına alındı.

Hepsini bağırsağında saklamış! Artvin'de İranlı şüpheli gözaltına alındı

İl jandarma ekipleri, takip ettikleri İran uyruklu şüpheliyi dün saat 02.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi’nde durdurdu. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan F.R., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. Artvin Devlet Hastanesi’nde tomografisi çekilen şüphelinin bağırsaklarında 10 paket halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi.

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HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK HALDE TAŞIYORDU

Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. İncelemede paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

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Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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