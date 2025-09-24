HABER

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki İsrail katliamına değindiği konuşmasıyla ses getirdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında gösterdiği, katliamı gözler önüne seren fotoğraflar dikkat çekmişti. Dünyanın gündemine damga vuran o fotoğrafların hikayeleri ortaya çıktı!

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabında gösterdiği fotoğraflarla geniş yankı uyandırdı. Hitabında, önceki yıllarda katıldığı toplantılarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çeken Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımı AA'nın fotoğrafları ile belgeledi.

"ŞÖYLE BİR GADDARLIĞIN MAKUL BİR SEBEBİ OLABİLİR Mİ?"

Gazze'de ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini belirten Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi.

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası" 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lütfen hepimiz, elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında şöyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat, Gazze'de insanlık için bu utanç manzarası, 23 aydır her gün tekerrür ediyor." dedi.

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası" 2

"BU İNSANLIĞIN DİP NOKTASIDIR"

İkinci olarak, Abdallah F.s. Alattar tarafından çekilen ve 26 Temmuz 2025'te yayımlanan, "Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam ediyor" başlıklı fotoğrafı gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası" 3

"Burada, Amerika’da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda, böyle bir vahşet görmemiştir."

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası" 4

"BUNUN ADI 'CANLIYA DÜŞMANLIK, HAYATA DÜŞMANLIK' DEĞİL MİDİR?"

Konuşmasında, Dawoud Abo Alkas tarafından 31 Mayıs 2024'te çekilen "İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ağır yıkım bırakarak çekildi" başlıklı fotoğrafa da yer veren Erdoğan, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası" 5

"Şimdi size soruyorum, elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var? Bunun adı 'canlıya düşmanlık, hayata düşmanlık' değil midir? Bu kürsüden açık açık ifade ediyorum: Gazze’de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de, bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgal, tehcir, sürgün, soykırım, daha doğrusu bir toplu-kıyım politikasıdır." (AA)

Hepsinin hikayesi ortaya çıktı! Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ın gösterdiği yürek yakan kareleri konuşuyor: "Utanç manzarası" 6

