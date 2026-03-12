Her 10 yetişkinden 1’i risk altında

Kronik böbrek hastalığının dünya genelinde her 10 yetişkinden 1’ini etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Korğalı, "Böbrek fonksiyonlarının yüzde 90’ı kaybedilene kadar hastalık sessiz şekilde ilerleyebilir.

Bu durum hastaların diyaliz ya da böbrek nakline ihtiyaç duyduğu son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilmesine neden olabilir." dedi.

Kronik böbrek hastalığı için en önemli risk faktörlerinin diyabet, hipertansiyon, obezite ve sigara kullanımı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Korğalı, ailede böbrek hastalığı öyküsü bulunan kişilerin de risk grubunda yer aldığını ifade etti.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Böbrek sağlığını korumak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Korğalı, "Böbrek sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biri kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak takip edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesidir. Günlük en az 2-2,5 litre su içmek, tuz tüketimini günde 5 gramın altında tutmak, işlenmiş gıdalardan kaçınmak ve düzenli fiziksel aktivite yapmak böbreklerin yükünü hafifletir. Özellikle kontrolsüz ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı böbrek dokusuna zarar verebilir. Bu nedenle gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Yılda en az bir kez kreatinin ve idrar testleri yaptırarak böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek erken teşhis için kritik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Korğalı, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak, böbrek sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Risk faktörleriniz varsa bir üroloji veya nefroloji uzmanına başvurarak gerekli taramaları yaptırın. Böbreklerinizi korumak, sağlığınızı korumanın önemli bir parçasıdır" dedi.

