"Her çalışmaya CHP olumlu katkı verecek" deyip şartını açıkladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste siyasi partilere yönelik temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özgür Özel, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. İki isim arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

KURTULMUŞ: CHP'NİN KATKILARINI BEKLİYORUZ

Görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş "Meclisteki işleyişi gözden geçirdik. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'nin katkılarını beklediğimizi ifade ettik. Sayın genel başkana ve değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'KOMİSYON' YANITI: MECLİS ÇATISI ALTINDAKİ HER ÇALIŞMAYA CHP OLUMLU KATKI VERECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirdiği, 'terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de kurulması planlanan komisyona destek verip vermeyeceği sorulduğunda Özgür Özel şöyle yanıt verdi:

"Bu konunun Meclisteki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Mecliste böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelmesi oldukça önemli. Ne şekilde kurulacağı konusunda mutabakat sağlanması gerekiyor. Meclisin dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değil. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecek."

Öte yandan Kurtulmuş, "Türkiye'nin artık bir gün bile teröre tahammülü yok. Bu işi inşallah çok kısa süre içinde başaracağız. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de büyük katkı sağlayacak" mesajlarını verdi.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Kurtulmuş, çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Pazartesi günü ise Kurtulmuş'un DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.