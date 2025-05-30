HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Her çalışmaya CHP olumlu katkı verecek" deyip şartını açıkladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste siyasi partilere yönelik temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki isim de açıklamalarda bulunurken Özel, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin "Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecek" mesajını verdi.

"Her çalışmaya CHP olumlu katkı verecek" deyip şartını açıkladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mecliste siyasi partilere yönelik temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özgür Özel, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. İki isim arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

KURTULMUŞ: CHP'NİN KATKILARINI BEKLİYORUZ

Görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş "Meclisteki işleyişi gözden geçirdik. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'nin katkılarını beklediğimizi ifade ettik. Sayın genel başkana ve değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-05-30 150158

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'KOMİSYON' YANITI: MECLİS ÇATISI ALTINDAKİ HER ÇALIŞMAYA CHP OLUMLU KATKI VERECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeme getirdiği, 'terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de kurulması planlanan komisyona destek verip vermeyeceği sorulduğunda Özgür Özel şöyle yanıt verdi:
"Bu konunun Meclisteki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Mecliste böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelmesi oldukça önemli. Ne şekilde kurulacağı konusunda mutabakat sağlanması gerekiyor. Meclisin dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değil. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecek."

Öte yandan Kurtulmuş, "Türkiye'nin artık bir gün bile teröre tahammülü yok. Bu işi inşallah çok kısa süre içinde başaracağız. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de büyük katkı sağlayacak" mesajlarını verdi.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Kurtulmuş, çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. Pazartesi günü ise Kurtulmuş'un DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!Yer: Kartal! 2 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı: Küfürler savurarak saldırdı!
Halı saha maçları yapanlar dikkat!Halı saha maçları yapanlar dikkat!

Anahtar Kelimeler:
CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

Yaşam mücadelesini kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

IBAN ile para göndermede yeni dönem!

IBAN ile para göndermede yeni dönem!

Et skandalları devam ediyor... Bu sefer adres Adana! 2.5 ton ele geçirildi: 4 tanesi son anda kurtarıldı

Et skandalları devam ediyor... Bu sefer adres Adana! 2.5 ton ele geçirildi: 4 tanesi son anda kurtarıldı

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Esenboğa Havalimanı'nda sıradışı olay... Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini gözaltında buldular!

Sosyal medyadan tanıştığı kadınlara yaptıklarını görenler dehşete düştü

Sosyal medyadan tanıştığı kadınlara yaptıklarını görenler dehşete düştü

Son seçim anketi yayınlandı!

Son seçim anketi yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.