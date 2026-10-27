Her gün 1 avokado tüketmek kolesterolü düşürebilir! Araştırmadan dikkat çeken sonuç

Sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olan avokado, içerdiği yağlar ve besin öğeleriyle dikkat çekiyor. Ancak her gün avokado tüketmenin vücut ağırlığı ve kalp sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir araştırılıyor. Journal of the American Heart Association dergisinde 5 Temmuz 2022'de yayımlanan bir çalışma, altı ay boyunca günde bir avokado tüketmenin etkilerini inceledi. Araştırma, avokadonun karın yağlarını azaltmadığını ancak kolesterol değerlerinde küçük düşüşlerle ve daha kaliteli beslenmeyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

ALTI AY BOYUNCA HER GÜN BİR AVOKADO TÜKETİLDİ

Araştırmaya fazla kilolu veya obez 1.000'den fazla yetişkin katıldı. Katılımcıların bir bölümüne altı ay boyunca her gün bir avokado tüketmeleri önerilirken diğer gruptan normal beslenme düzenlerini sürdürmeleri ve ayda en fazla iki avokado yemeleri istendi.

Araştırmacılar, katılımcıların karın bölgesindeki yağ miktarını ve karın içi organların çevresinde biriken yağları değerlendirmek için çalışmanın başlangıcında ve sonunda MR görüntülemesinden yararlandı.

Sonuçlar, her gün avokado tüketmenin bel çevresinde, karın yağlarında veya karaciğer yağında belirgin bir azalma sağlamadığını gösterdi. Bununla birlikte, günlük avokado tüketen katılımcılarda vücut ağırlığında artış görülmedi.

Penn State Üniversitesinde beslenme bilimleri profesörü olan Penny Kris-Etherton, avokadonun karın yağları veya kilo artışı üzerinde etkili olmamasına rağmen dengeli beslenmenin yararlı bir parçası olabileceğini belirtti. Kris-Etherton, araştırmada günlük bir avokado tüketiminin kilo alımına neden olmadığını ve LDL kolesterolde hafif bir düşüşle ilişkili olduğunu vurguladı.

KÖTÜ KOLESTEROL DEĞERLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de katılımcıların kolesterol değerlerinde yaşanan değişimdi. Altı aylık sürecin sonunda günlük avokado tüketen grupta toplam kolesterol düzeyi desilitre başına ortalama 2,9 miligram, LDL kolesterol düzeyi ise 2,5 miligram azaldı.

LDL kolesterol, halk arasında genellikle “kötü kolesterol” olarak biliniyor. Yüksek LDL düzeyleri, kalp ve damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Ancak araştırmada gözlenen düşüşlerin sınırlı olduğu ve tek başına klinik açıdan büyük bir iyileşme anlamına gelmediği belirtiliyor.

Loma Linda Üniversitesinde profesör olan Joan Sabaté de günlük bir avokado tüketiminin karın yağlarında veya diğer kardiyometabolik risk faktörlerinde klinik açıdan anlamlı bir iyileşme sağlamadığını, buna karşın vücut ağırlığında artışa yol açmadığını ifade etti.

BESLENME KALİTESİ DE İYİLEŞTİ

Araştırmada avokadonun yalnızca kolesterol değerleri üzerindeki etkisi değil, genel beslenme düzeniyle ilişkisi de incelendi. Texas Tech Üniversitesinde beslenme bilimleri doçenti olan Kristina Petersen'e göre, düzenli avokado tüketen katılımcıların beslenme kalitesi 100 puan üzerinden sekiz puan arttı.

Petersen, beslenme kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu belirterek daha sağlıklı beslenme düzenlerinin kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların daha düşük görülme riskiyle ilişkili olduğunu aktardı.

Araştırma; Penn State, Loma Linda, Tufts ve California Üniversitesinin Los Angeles kampüsünün yanı sıra Wake Forest Üniversitesinin koordinasyon desteğiyle yürütüldü.

AVOKADONUN NASIL TÜKETİLDİĞİ DE ARAŞTIRILACAK

Araştırmacılar, çalışmadan elde edilen verileri incelemeyi sürdürmeyi planlıyor. Katılımcılara avokadolarını hangi öğünde veya hangi yiyeceklerle birlikte tüketmeleri gerektiği söylenmedi. Bu nedenle gelecekteki araştırmalarda avokadonun farklı tüketim biçimlerinin sonuçları değiştirip değiştirmediği değerlendirilebilir.

Bulgular, günlük avokado tüketiminin kilo alımına neden olmadan beslenme kalitesini artırabileceğini ve kolesterol değerlerinde sınırlı düşüşlerle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, avokado tek başına karın yağlarını eriten veya yüksek kolesterolü tedavi eden bir besin olarak değerlendirilmemeli; dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmeli.