Badem, lif ve sağlıklı yağ içeriğiyle beslenme düzeninde sıkça tercih edilen kuruyemişler arasında yer alıyor. Ancak bademin faydaları yalnızca besin değerleriyle sınırlı olmayabilir. King's College London tarafından yürütülen bir araştırma, düzenli badem tüketiminin bağırsak bakterilerinin ürettiği bazı bileşikleri etkileyebileceğini ortaya koydu. Çalışmada özellikle bağırsak sağlığı ve iltihaplanmayla ilişkili bütirat seviyesindeki artış dikkat çekti.

DÖRT HAFTA BOYUNCA BADEM TÜKETENLERİN BAĞIRSAKLARINDA NE DEĞİŞTİ?

Araştırmaya sağlıklı 87 yetişkin katıldı. Katılımcılar üç gruba ayrılarak dört hafta boyunca günlük atıştırmalıklarının yerine farklı besinler tüketti. Bir grup 56 gram bütün badem, ikinci grup aynı miktarda öğütülmüş badem yerken kontrol grubuna eşit enerji içeren muffin verildi.

Araştırmacılar, katılımcıların bağırsak mikrobiyotasını, kısa zincirli yağ asidi seviyelerini, bağırsak geçiş süresini ve dışkılama düzenini inceledi. Değerlendirmelerde 79 katılımcının verileri kullanıldı.

Sonuçlar, bütün ve öğütülmüş badem tüketen gruplar birlikte değerlendirildiğinde dışkıdaki bütirat seviyesinin kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi. Badem tüketenlerde bu değer gram başına 24,1 mikromol ölçülürken kontrol grubunda 18,2 mikromol olarak kaydedildi.

BÜTİRAT BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Bütirat, bağırsak bakterilerinin lif gibi besin bileşenlerini fermente etmesi sonucunda ortaya çıkan kısa zincirli yağ asitlerinden biri. Özellikle kalın bağırsak hücreleri için önemli bir enerji kaynağı olan bu bileşik, bağırsak duvarının işlevini destekliyor.

Bütirat aynı zamanda bağışıklık sistemi ve iltihaplanmayla ilişkili süreçlerin düzenlenmesinde rol oynuyor. Bu nedenle bağırsak bakterilerinin bütirat üretimi, sindirim sistemi sağlığına yönelik araştırmalarda önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bademin içerdiği lif ve polifenoller, bağırsak bakterilerinin faaliyetlerini etkileyebilecek bileşenler arasında bulunuyor. Araştırmacılar da badem tüketimiyle bütirat seviyesindeki artışın, bağırsak mikrobiyotasının çalışma biçiminde olumlu bir değişime işaret edebileceğini belirtiyor.

ARAŞTIRMADA HER BAĞIRSAK GÖSTERGESİNDE DEĞİŞİM GÖRÜLMEDİ

Çalışmada bütirat seviyesinde artış tespit edilmesine rağmen badem tüketiminin bağırsak üzerindeki tüm etkileri aynı yönde olmadı. Araştırmacılar, bağırsak mikrobiyotasındaki bakteri çeşitliliği ve genel bileşim açısından belirgin bir değişiklik saptamadı. Bağırsak geçiş süresi, dışkı kıvamı ve sindirim sistemi şikayetlerinde de anlamlı bir farklılık görülmedi.

Bu sonuçlar, bademin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerinin tek bir mekanizmayla açıklanamayacağını gösteriyor. Ayrıca araştırmanın dört hafta sürmesi ve sağlıklı yetişkinlerle gerçekleştirilmesi, bulguların farklı yaş gruplarına veya sağlık sorunları bulunan kişilere doğrudan genellenmesini zorlaştırıyor.

Araştırma, günlük beslenmeye badem eklemenin bağırsak bakterilerinin ürettiği bazı yararlı bileşikleri artırabileceğine işaret ediyor. Ancak badem tüketiminin iltihaplanmayı azalttığını veya kalp hastalıklarını önlediğini kanıtlamıyor.