HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Her satırı korkunç! 4 çocuk annesi eşini bardakla katletti: Jandarmaya alkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktı

Samsun'da kan donduran bir cinayet ortaya çıktı. Jandarma yol kontrolünde durdurulan bir sürücünün üzerinden aile içi dehşet çıktı. Alkollü araç kullanırken yakalanan 48 yaşındaki Yücel Günegül, üzerindeki kan lekeleri fark edilince eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti. İşte detaylar...

Her satırı korkunç! 4 çocuk annesi eşini bardakla katletti: Jandarmaya alkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktı

Samsun'da aile dehşeti yaşandı. Asarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin gece yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan 48 yaşındaki Yücel Günegül’ün alkollü olduğu belirlendi. İşlem yapılırken şüphelinin üzerindeki kan lekeleri ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine sorguya alınan şahıs, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Her satırı korkunç! 4 çocuk annesi eşini bardakla katletti: Jandarmaya alkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktı 1

EŞİNİ BARDAKLA ÖLDÜRDÜ!

Yapılan araştırmada, cinayetin Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi Merkez Sokak No:4’te bulunan evlerinde işlendiği belirlendi. Yücel Günegül’ün, 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül’ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına defalarca vurup darp ederek öldürdüğü tespit edildi. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayda kullanılan kırık bardak da evde ele geçirildi.

Her satırı korkunç! 4 çocuk annesi eşini bardakla katletti: Jandarmaya alkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktı 2

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ!

Soruşturma kapsamında, Yücel Günegül hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mart’ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verilen Günegül’ün, o dönemde eşinin kadın sığınma evine yerleşmesine neden olduğu öğrenildi. Ancak Fatma Günegül, kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp yeniden evine döndü.

Her satırı korkunç! 4 çocuk annesi eşini bardakla katletti: Jandarmaya alkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktı 3

KIZINI BIÇAKLAMIŞ, TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLMİŞ!

Aile içi şiddetin geçmişi ise daha da vahim çıktı. 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine giden Yücel Günegül, kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan baba, kızını yaraladı.

Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Günegül, 9 Temmuz’da tahliye edilerek cezaevinden çıktı. Fatma Günegül’ün ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı koca Yücel Günegül gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.

Her satırı korkunç! 4 çocuk annesi eşini bardakla katletti: Jandarmaya alkollü yakalanınca cinayet ortaya çıktı 4

(DHA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildiErzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildi
Araçlardan biri yoldan çıkıp devrildi, kazada yaralanan olmadıAraçlardan biri yoldan çıkıp devrildi, kazada yaralanan olmadı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.