HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Her satırı korkunç! Babasını başını taşla ezerek öldürüp, hastaneye giderek cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Babasını başını taşla ezerek öldürüp, hastaneye giderek cinayeti itiraf etti

10.03.2025 23:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, babasını sopayla darp edip, başını taşla ezerek öldürdü. Cinayeti işledikten sonra hastaneye giderek öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cinayet sebebinin babasının kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu ileri sürdü.

Her satırı korkunç! Babasını başını taşla ezerek öldürüp, hastaneye giderek cinayeti itiraf etti

Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G. (39), akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti.

TAŞLA BAŞINA DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ!

Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesine giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AW409530_02

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Çocuklarını görme bahanesiyle gitti eşini öldürüp intihar ettiÇocuklarını görme bahanesiyle gitti eşini öldürüp intihar etti
İsrail uçaklarından Suriye'ye hava saldırılarıİsrail uçaklarından Suriye'ye hava saldırıları
Anahtar Kelimeler:
Psikoloji Denizli baba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Nevşehir'de bir köyde ilginç karar! İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Annesini rehin alıp polisle çatıştı, balkondan sokağı kana buladı

Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi...

Rangers cephesi tedirgin! Rövanş maçı öncesi...

Beşiktaş'a sahasında şok!

Beşiktaş'a sahasında şok!

Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Şara ile Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Şara ile Abdi Şahin anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Canlı yayında çarpıcı iddia

Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Canlı yayında çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.