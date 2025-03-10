Her satırı korkunç! Babasını başını taşla ezerek öldürüp, hastaneye giderek cinayeti itiraf etti

Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.G. (39), akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti.

TAŞLA BAŞINA DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ!

Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesine giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır