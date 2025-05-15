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Her satırı korkunç! İtfaiye erinin ailesini öldürme planı... Eter ve gaz kaçağı detayı!

Türkiye Aydın'da bir itfaiye erinin evinde çıkan yangın sonrası ortaya çıkan detayları konuşuyor. Çünkü yangının itfaiye eri tarafından ailesini öldürmek için çıkartıldığı ortaya çıktı. Zanlının daha önce de evde gaz kaçağı oluşturmak için gaz borusunu çiviyle deldiği ortaya çıkarken, bu plan işe yaramayınca korkunç yangın planına başvurduğu öğrenildi. İtfaiye erinin yangından önce veterinere gidip eşi ve çocuklarının yangında ölmesi için aldığı ilaç ise şaşkına çevirdi!

Her satırı korkunç! İtfaiye erinin ailesini öldürme planı... Eter ve gaz kaçağı detayı!

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında geçtiğimiz 18 Mart günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliğinde görev yapan Turgay Gezgin’e ait evde yangın çıktı. Yangın hadisesinde ortaya çıkan detaylar ise adeta kan dondurucu... Yangının itfaiyeci Gezgin tarafından çıkartıldığı ortaya çıkarken, cani adamın daha önce de evde gaz kaçağı oluşturarak ailesini katletmeye çalıştığı öğrenildi. Gezgin'in yangının çıktığı gün sevgilisi F.T. ile de defalarca görüştüğü ve eşini kötülediği ortaya çıktı. Eter detayı ise duyanlara 'Pes' dedirtti...

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EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında itfaiyeci Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.

Haberi alan Turgay Gezgin, olay yerine geldiğinde baygınlık geçirip hastanelik oldu.

AİLESİNİ KAYBETTİĞİ GİBİ NİŞANLANMIŞ...

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak şüpheli Turgay Ahmet Gezgin ve olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesinde hemşire olan F.T. isimli kadın 2 ay boyunca takibe alındı. Şüpheliler önceki gün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Turgay Gezgin, evinde yangın çıkartarak ailesini öldürmekle suçlandıktan sonra tutuklandı.

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OLAY GÜNÜ SEVGİLİSİNİ ARADI

Takvim'de yer alan haberde zanlının olay gününe dair detaylar ve zanlının korkunç planları yer aldı. Gezgin'in yangının çıktığı gün sevgilisi F.T. ile sık sık telefonla görüştüğü ve eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı tespit edildi.

GAZ KAÇAĞINI KENDİSİ YAPMIŞ

Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi. Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.

ETERLE BAYILTIP YANGIN ÇIKARMIŞ

İtfaiyeci Turgay Gezgin'in yangından bir gün önce veterinere gidip, "Hayvanlara derin uyku veren ilaç istiyorum" diyerek eter alıp çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi.

RAPORLU OLMASINA RAĞMEN İŞE GİTTİ

Öte yandan şahsın ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gittiği öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Gezgin'in 'işe gittim' demesine rağmen olaydan 9 dakika önce evden çıktığı kamera kayıtlarıyla da tespit edildi.

Turgay Gezgin'in bir yıldır ilişki yaşadığı F.T.'yle 11 Mayıs'ta nişan yaptığı anlaşıldı.

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2015'TE 'KAHRAMAN İTFAİYECİ' OLARAK ANILMIŞTI

Turgay Ahmet Gezgin, 2015 yılında yine Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan bir ev yangınında, mahsur kalan yaşlı bir kadını dumandan etkilenmemesi için kendi oksijen maskesini vererek kurtarmasıyla büyük takdir toplamıştı. Olay sonrası fenalaşan Gezgin, bu fedakârlığıyla “kahraman itfaiyeci” olarak anılmış ve yerel basında geniş yer bulmuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Nazilli
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