Her satırı korkunç! Saplantılı adam 'Benim olmayacaksan kimse seni beğenmesin' dedi ve yüzüne fırlattı: "Ağlıyorum gözlerimden kan geliyor..."

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, Avcılar'da meydana gelen olayda 60 yaşındaki Şaban Kement, 44 yaşındaki Şengül Selük tarafından reddedilince talihsiz kadının yüzüne kezzap attı. Talihsiz kadın yaşanan korkunç olay sonrası 11 ameliyat geçirdi. Takıntılı adam tarafından saldırıya uğrayan Şengül Selük, yüzüne kezzap atılması sonucu iki gözünü birden kaybetti.

"YÜZÜME ANİDEN BİR ŞEY ATINCA DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Hastane yatağında başına gelenleri anlatan Selük, "Çığlıklar içinde yardım istedim. O an gözlerim kapandı. Dünyam başıma yıkıldı. Allah'ım bu çok büyük bir acı. Bende gözü vardı. Ben yüz vermedim ona çünkü kendisi babam yaşında. Çok yaşlı bir adam. Bana göz koymuş. Asla da görüşmedim.

Yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. Evime döndüm. Gözlerim kapandı, kaldırımlara vuruldum. Tellerden tutunmaya çalıştım. Yardım edin diye çığlıklar içinde. Komşularım geldi. Beni arabaya attılar, hastaneye götürdüler. Ben ölüyorum dedim ölüyorum. Beni kurtarın dedim. Bacaklarımdan hep parçalar aldılar hep yüzüme.

YÜREK YAKAN FERYAT: "AĞLIYORUM GÖZLERİMDEN KAN GELİYOR"

Ağlıyorum gözlerimden kan geliyor. Şaban Kement yaptı bana bunu. O şahsın bir an önce yakalanıp çok büyük ağır ceza almasını istiyorum. Ben burada acı çekerken o elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

Gizliden gizliye Şengül Selük'e duygular besleyen Şaban Kement ona açıldı ama duyguları karşılıksız kaldı. Selük, 'Babam yaşındasın' diyerek adamı reddetti. Reddedilmeyi hazmedemeyen 60 yaşındaki adam, 'Benim olmayacaksan kimse seni beğenmesin' dedi ve saldırıyı planladı.

İşe gitmek için evden çıkıp servise yürüyen kadın güvenlik kamerasının bulunmadığı bir ara sokakta Şaban Kement tarafından önü kesildi. Kement, yüzüne kezzap atıp kaçtı.

Kadının çığlıkları mahalleyi inletti. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Gözlerini kaybeden 41 yaşındaki kadının vücudunda çok ciddi yanıklar var.

CANİ ADAM TUTUKLANDI

En son Düzce'de görülen Şaban Kement burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır