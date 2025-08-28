HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

Samsun'da yolcu otobüsünün yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Hakan Okul’un olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi, Kazanın ardından ise Okul’un bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip Okul’a su verdiği anlar yer aldı.

Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

Kaza, 25 Ağustos’ta saat 08.30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. M.H.O yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız’a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da 27 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

Her şey böyle olmuş! Samsun daki kazada korkunç görüntü 1

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın farklı otobüs içi kamerası daha ortaya çıktı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün güvenlik şeridine girip, branda çekenlere çarptığı görüldü. Yolcu otobüsünün şoförü M.H.O'nun olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi ise dikkat çekti. Kazanın ardından M.H.O'nun bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip M.H.O'ya su verdiği kameraya yansıdı.

Her şey böyle olmuş! Samsun daki kazada korkunç görüntü 2

Otobüs şoförünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi! Ordudan açıklamaİsrail, Yemen’e hava saldırısı düzenledi! Ordudan açıklama
Bakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyorBakan Kurum duyurdu! İzmir'de yanan evlerin inşası başlıyor

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

'Destan yazıyoruz' diyerek duyurdu: "Endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyorlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.