Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

Kaza, 25 Ağustos’ta saat 08.30 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. M.H.O yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız’a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da 27 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın farklı otobüs içi kamerası daha ortaya çıktı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün güvenlik şeridine girip, branda çekenlere çarptığı görüldü. Yolcu otobüsünün şoförü M.H.O'nun olaydan hemen önce muavini otobüsün arka tarafına göndermesi ise dikkat çekti. Kazanın ardından M.H.O'nun bir süre başını direksiyona koyduğu, yolcuların ise yardım edip M.H.O'ya su verdiği kameraya yansıdı.

Otobüs şoförünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

