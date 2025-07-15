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Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Silahlı saldırı: Sosyal medya fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı

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Van'da sosyal medyada 'Arda Edeoğlu' ismiyle bilinen fenomen Onur Karayel çocuklarının yanına silahlı saldırıya uğradı. Karayel hayatını kaybederken 3 kızı da yaralandı. Kızlarının tedavisi devam ederken Karayel, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Karayel, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Karayel hayatını kaybetti, yanındaki yaşları küçük 3 kızı da yaralandı.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Silahlı saldırı: Sosyal medya fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı 1

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Silahlı saldırı: Sosyal medya fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Silahlı saldırı: Sosyal medya fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı 3

Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Sosyal medya fenomeni
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