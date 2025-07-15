Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Silahlı saldırı: Sosyal medya fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti, kızları tedavi altında alındı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Karayel, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Karayel hayatını kaybetti, yanındaki yaşları küçük 3 kızı da yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.





Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır