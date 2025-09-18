HABER

Her şey gördüğü rüyayla başladı, oğlunu da alet etti! Tünelin derinliği 5 katlı apartman boyuna ulaştı... Polisler suçüstü yaptı

İlginç olay Samsun'da yaşandı. Her şey F.T. isimli kadının rüyasında define görmesiyle başladı. Kadın rüyasını oğluna anlattı ve ikili bina altında kazı yapmaya başladı. Profesyonel sistem kuran anne ve oğlu 5 katlı apartman boyutunda tünle kazdı. Çıkan toprakları çuvallarla bahçeye dizen ikili ekipler tarafından suçüstü yakalandı. İşte bir şehrin konuştuğu olayın tüm detayları...

Melih Kadir Yılmaz

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışmasında, bir binada olağan dışı bir kazı olduğu tespit edildi.

RÜYASINDA DEFİNE GÖRDÜ, OĞLUYLA BİNADA KAZI YAPTI

F.T. isimli kadın, rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine D.T. isimli oğluyla birlikte binanın altına kazı yapmaya başladılar.

PROFESYONEL SİSTEM KURDULAR! TÜNELİN DERİNLİĞİ 5 KATLI APARTMAN BOYUNA ULAŞTI

Anne ve oğul, binanın yan kısmından altına doğru yaklaşık 12 metre derinliğinde ve 1-2 metre genişliğinde tünel açtı. Kazılan toprağı çıkarmak için profesyonel elektrikli vinç sistemi kurdular. Açılan tünelin derinliği, 5 katlı apartman boyuna ulaştı.

TOPRAKLARI ÇUVALLARA DOLDURDULAR

Kazıdan çıkan toprakların, dikkat çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği polis ekiplerince tespit edildi. Bahçede üst üste dizilen çuvallar, yapılan kazının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

KAZI EKİPMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Kazı alanında ve ikamette yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri 1 adet kazıcı, 3 adet kürek, 2 adet baret, 2 adet iniş takımı, 2 adet plastik kova, 1 adet 5 metrelik elektrik kablosu, 1 adet 12 metrelik halat ve 2 adet kazma ele geçirdi.

ANNE VE OĞLU İÇİN ADLİ İŞLEM YAPILDI

Anne F.T. ile oğlu D.T., polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı. Anne ve oğlu hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

