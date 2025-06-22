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Her şey küçük kızın gözleri önünde oldu! Denizli'de tesettürlü kadına hakaret iddiası... Otobüste kavga çıktı

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Denizli'de 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen tesettürlü bir kadına, başka bir kadın tarafından hakaret ve sinkaflı küfür edildiği öne sürüldü. Halk otobüsünde iki kadın arasında arbede yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan iki yaşındaki küçük çocuk olayın etkisiyle gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadının, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradığı iddia edildi.

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HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kadının tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

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KADINLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI; KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşananların ardından iki kadın arasında arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS KADINLARI KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Otobüsteki vatandaşlar iki kadın arasında kavgayı ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis her iki kadını da önce hastaneye, ardından karakola götürdü.

"MİNİK KIZI SUSTURAMADIK, OLAYIN ETKİSİYLE AĞLADI"

Olaya şahit olduğu söylenen bir vatandaş ise olay anını şöyle anlattı: "Denizli Büyükşehir Belediye otobüsünde açık bir kadın, tesettürlü genç bir kadına önce sözlü saldırdı. ‘Gidin buradan istemiyorum sizin gibileri' diyerek söylenmeye başladı. Ardından ‘İstemiyorum git bu ülkeden' şeklinde bağırarak sözlü saldırdı. Sonra küfür etmeye hakaret etmeye başladı. Çarşaflı kadın Türk'tü, yabancı değildi. Kapalı kadının yanında 2 yaşlarında küçük kız çocuğu vardı, travma yaşadı. Bir türlü minik kızı susturamadık, devamlı olayın etkisiyle ağladı."

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay anı, otobüsteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kavga Kadın
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