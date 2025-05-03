Her şey saniyeler içinde yaşandı! Fırlayan cisim ve parlak mavi ışık... "Starship'te neler oluyor?"

NASA ve SpaceX, geçtiğimiz günlerde şirketin Starship roketinin 35. versiyonunun "statik ateşleme testi"ni gerçekleştirdi. Bu tür testlerde roket motorları, yerde çalıştırılarak motorların düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor.

Söz konusu test, roketin bu ay içerisinde yapılması planlanan dokuzuncu test uçuşuna hazırlık amacıyla gerçekleştiriliyordu. Teksas'ın Boca Chica bölgesinde bulunan SpaceX'in Starbase fırlatma tesisinde motorlar ilk ateşlendiğinde, canlı yayın görüntüleri her şeyin normal seyrettiğini gösterdi. Ancak İngiliz medyasının iddiasına göre aniden her şey değişti.

FIRLAYAN CİSİM VE PARLAK MAVİ IŞIK

İngiliz Daily Mail'in haberine göre aniden, fırlatma rampasının altındaki alev kanalından (motorların oluşturduğu alevleri yönlendiren derin kanal) bir cisim fırladı ve bunu parlak mavi bir ışık patlaması takip etti.

Aniden gelişen anormal olay üzerine hızla sosyal medyada bunun ne olduğu tartışmaya başlandı. Bazı kişiler, alev kanalının bir parçasının koparak rokete zarar verdiği yönünde iddialarda bulundu.

FIRLATMA MALİYETLERİNİ AZALTACAK AMA...

SpaceX, tekrar kullanılabilir bu ağır yük roketinin gelecekte fırlatma maliyetlerini azaltacağını, Ay ve Mars'a mürettebat ve kargo misyonlarını gerçekleştireceğini, uzay turizmini destekleyeceğini umuyor. Ancak roket, bu yıl üst üste iki başarısız test uçuşu yaşadı ve ikisinde de havada patladı.

"STARSHIP'TE NELER OLUYOR?"

Bir X kullanıcısı, "Starship'te neler oluyor? Son üç denemenin üçü de başarısız" diyerek statik ateşleme testi videosuna tepki verdi.

Yaşanan sorunun sebebi hakkında çeşitli teori ve iddialar çevrimiçi ortamlarda dolaşıyor. Birçok kişi test alanından çıkan enkazın alev kanalına ait olduğunu iddia ederken, bazıları motorlardan birinin arızalanmış olabileceğini öne sürdü.

Starship'in geliştirilmesi için en az 5 milyar dolar harcandı ve her fırlatma ayrıca 100 milyon dolara mal oluyor. Statik ateşleme testinin maliyeti ise bilinmiyor.

MUSK'IN STARSHİP HEDEFLERİ BÜYÜK

Musk'ın Starship için büyük hedefleri var. Ancak araç şu anda hâlâ test aşamasında.

Sosyal medyada hakkında çeşitli spekülasyonların döndüğü son olay nedeniyle ise Starship'in yakın zamanda fırlatılamayacağı iddia ediliyor. Ancak dediğimiz gibi bu sadece bir iddia.