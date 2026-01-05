HABER

Her şey yarış uğrunaymış! Eskişehir'de 1 çocuk 2 genci hayattan koparan sürücü yakalandı

Yarış hırsı 3 canı hayattan kopardı. Eskişehir'de M.D. iki aracın yarıştığı anda 3 yayaya çarpıp ölümlerine sebep oldu, sonra da kayıplara karıştı. M.D ve beraberindekiler gözaltına alındı.

Korkunç kaza Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21) çarpmıştı. Kazada yaya 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

Her şey yarış uğrunaymış! Eskişehir de 1 çocuk 2 genci hayattan koparan sürücü yakalandı 1

YARIŞ YAPARKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, M.D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi. Kazanın ardından M.D.’nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi. Polis tarafından yapılan çalışmalardan 71 Evler Nahallesi’nde bir evde olduğu belirlenen sürücü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazada M.D.’nin kullandığı araçta bulunan F.D., E.D., V.Ş. ile yarıştığı araçta bulunan S.A. ve M.C.A. da gözaltına alındı.

Her şey yarış uğrunaymış! Eskişehir de 1 çocuk 2 genci hayattan koparan sürücü yakalandı 2

3 kişinin ölümüne neden olan M. D., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
