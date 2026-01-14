Her yerde aranan Barış Boyun çetesi örgüt yöneticisi 'Meylo' kıskıvrak yakalandı!

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Dün Casperlar soruşturmasında gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i tutuklanmıştı. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı ve Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

KUZEY IRAK'TA GÖZALTI

Sabah'ta yer alan habere göre Barış Boyun Suç Örgütü'ne düzenlenen iddianame "Suç Örgütünün Yöneticileri" arasında olduğu vurgulanan "Meylo" kod adlı firari Mirhan Aygün'ün Kuzey Irak'ta saklandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

SABIKASI KABARIK

Gözaltına alınan Mirhan Aygün'ün 2'si kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i kasten yaralama, 9'u yağma amaçlı tehdit, 7'si genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1'i kundaklama, 1'i yağmaya teşebbüs, 1'i 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet olmak üzere toplamda 22 ayrı suçtan sabıkası bulunuyor.

FİRARİYDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticisi olan ve özellikle kuyumcuları tehdit eden çete üyelerine talimatları veren kişi olduğu iddia edilen Mirhan Aygün'ün 2024 yılından bu yana firari olarak arandığı ifade edildi.

Kuzey Irak'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Mirhan Aygün, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

"Meylo" kod adlı Mirhan Aygün'ün ismi, 5 Şubat 2024 tarihinde Barış Boyun Suç Örgütü'nce öldürülmek istenen dövizci Mustafa Ak'ın hedef alındığı ve İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bulunan Balkon Kafe isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda da geçmişti. Silahlı saldırıda bir kişi yaralanmıştı.