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Hereke-Çerkeşli yoluna 3 kilometrelik otokorkuluk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dakikalık yolu 5 dakikaya indirdiği Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolunda son imalatlar yerine getirildi. Ekipler, yol ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 3 kilometrelik otokorkuluk imalatı gerçekleştirdi.

Hereke-Çerkeşli yoluna 3 kilometrelik otokorkuluk

Kocaeli’nin konforlu ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren büyükşehir belediyesi, bu yatırımların yanında sürücülerin güvenli şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için de çalışma yapıyor.

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Bu kapsamda Dilovası ile Körfez ilçelerini birbirine bağlayan 5,2 kilometre uzunluğundaki Yukarı Hereke-Çerkeşli yolu bir süre önce hizmete açılmış ve daha önce 45 dakika süren yol, büyükşehirin bu dev projeyi hayata geçirmesiyle 5 dakikaya düşmüştü. Ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getiren projede son olarak otokorkuluk imalatı yerine getirilerek yol güvenliği de sağlandı.

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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yeni açılan yolda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 3 kilometrelik otokorkuluk çalışmasını tamamladı. Körfez ve Dilovası ilçelerini kuzeyden birbirine bağlayan proje; hem Körfez hem Dilovası hem de OSB bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırdı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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