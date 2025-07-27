Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa'da ortalığı karıştıran iddia

Bursa’da vatandaşlar orman yangınının söndürülmesi için yardıma koşuyor. Ancak gelenler arasında bir kişinin hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Vatandaşlar şüpheliyi tekme tokat dövdü. Şüpheliyi linç edilmekten jandarma ekipleri kurtardı.

HIRSIZLIK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok vatandaş da bölgeye yardım etmek için koştu. Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

AZ KALSIN LİNÇ EDİLECEKTİ

Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır