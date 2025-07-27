HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa'da ortalığı karıştıran iddia

İçerik devam ediyor

Yangın bölgelerinde vatandaşlar canla başla alevleri söndürmeye çalışırken Bursa'nın Gürsu ilçesindeki yangın çevresinde ortalık fena karıştı. Dışarıdan gelip hırsızlık yaptığı öne sürülen yabancı şahıs tekme tokat dövüldü, linç edilmekten canını son anda kurtardı. Gergin anlar ve şüphelinin jandarma ekibinin arkasına saklandığı an saniye saniye görüntülendi.

Bursa’da vatandaşlar orman yangınının söndürülmesi için yardıma koşuyor. Ancak gelenler arasında bir kişinin hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Vatandaşlar şüpheliyi tekme tokat dövdü. Şüpheliyi linç edilmekten jandarma ekipleri kurtardı.

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa da ortalığı karıştıran iddia 1

HIRSIZLIK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok vatandaş da bölgeye yardım etmek için koştu. Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabacı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa da ortalığı karıştıran iddia 2

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa da ortalığı karıştıran iddia 3

AZ KALSIN LİNÇ EDİLECEKTİ

Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa da ortalığı karıştıran iddia 4

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa da ortalığı karıştıran iddia 5

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Yangın noktasında tekme tokat dövüldü! Bursa da ortalığı karıştıran iddia 6

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırıAtaşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırı
Jandarmadan baraj ve ormanlık alanda dron destekli denetimJandarmadan baraj ve ormanlık alanda dron destekli denetim

Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası Yunus Akgün'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler!

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

4 milyon TL krizi sonrası başrol aranıyordu! Şaşırtan karar

Bir acı haber de Bursa'dan!

Bir acı haber de Bursa'dan!

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Karabük'teki yangında 90 saat geride kaldı

Karabük'teki yangında 90 saat geride kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.