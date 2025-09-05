HABER

Herkes ateşkes beklerken Putin'den zehir zemberek sözler! Batı cephesini işaret etti: 'Meşru hedef olacaklar'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanırsa 26 ülkenin Ukrayna'da güvence olarak asker bulunduracağına yönelik açıklamasına Rus lider Putin'den zehir zemberek bir açıklama geldi. Putin, böyle bir durumda konuşlandırılan askerlerin Rusya için 'meşru' bir tehdit olduğunu ifade ettiği açıklamasında Batılı askerleri resmen vurmakla tehdit etti.

Doğukan Akbayır

Yıllardır devam eden Ukrayna savaşında başta ABD lideri Donald Trump olmak üzere birçok Batı ülkesi barış çalışmalarını sürdürüyor. Trump ile Putin arasında Alaska'da gerçekleşen tarihi görüşme sonrası ABD cephesi Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlamaya inanıyor. Trump açıklamasında, "Yakında Putin ile görüşeceğim, bu savaşı bitireceğiz" demişti fakat Rus lider Putin'den beklenmedik bir çıkış geldi.

PUTİN: "MEŞRU HEDEF OLUR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen bir ekonomi forumunda cuma günü yaptığı açıklamada, Kiev'in Batılı müttefiklerinin bir barış anlaşması durumunda asker bulundurmayı taahhüt ettiklerini söylemesinden bir gün sonra, Ukrayna'ya konuşlandırılacak herhangi bir Batılı askerin Moskova ordusu için "meşru" bir hedef olacağı konusunda uyardı.

Putin, "Özellikle şu anda çatışmalar sırasında, orada bazı askerler belirirse, meşru hedefler olacakları varsayımı üzerinden hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Batılı bir gücün bölgeye konuşlandırılmasının uzun vadeli barışa katkı sağlamadığını da sözlerine ekledi.

MACRON, UKRAYNA'YA ASKER SÖZÜ VERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.

