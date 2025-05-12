Herkes aynı soruyu merak ediyor! PKK nasıl silah bırakacak? 'Yer belirlendi' diyerek 3 vilayetin adını verdi

Aylardır süren süreçte sona gelindi. Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti. Şimdi akıllarda bir soru kaldı. PKK nerede ve nasıl silah bırakacak.? Süreçle ilgili yeni açıklamalar gelmeye başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları canlı yayında paylaştı. Çakmak'ın anlattıklarından öne çıkanlar şu şekilde;

SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

3 NOKTADA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan ise önümüzdeki süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Açıklamada PKK tarihi misyonunu tamamladı deniliyor. Siyaset yoluyla çözüm vurgusu yapılıyor. Örgütsel yapının tamamen feshedilmesi, silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararı alındığı net olarak ifade ediliyor. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı deniliyor. 1973’te Ankara’daki Çubuk’taki toplantı refere edilmişti PKK’nın başlangıcı olarak. Burada PKK ise 1978 Diyarbakır’ın Fis köyündeki toplantı refere ediliyor.

TURGUT ÖZAL VURGUSU

78’den başlayan mücadele yürütüldüğünden bahsediliyor, sonuç itibarıyla misyonunun tamamladığı belirtiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın siyaset yoluyla çözüm arayışı yaptığını, 90’larda bunun için bir adım attığı vurgusu var. Onun dışında metni okursak şunu görüyoruz. Kongrede dahi rahat edilmedikleri 2 ayrı yerde güvenlik nedeniyle ayrı toplantı yaptıkları vurgusunu yapıyorlar.

SİLAHLARI KİM TOPLAYACAK?

Burada TSK’nın baskısını hissettiklerini bir şekilde metinde veriyorlar. Bu bir tarihi meselenin sonuna gelmiş gibi bir görsel var. Sonrasında ne olacak? Bunu ihtiyatlı bir durum olarak değerlendirmek lazım. Bu silahlara ne olacak, silahları kim toplayacak? Şöyle bir şey söyleniyor. İlk etapta 3500 suça karışmamış PKK üyesinin Türkiye’ye gelip teslim olmasından bahsediliyor. Eğer suçu yok ise ona göre davranılmasından bahsediliyor. Silahlar konusunda ortak bir komisyon kurulması hikayesi var söylenen, onun üzerinden bir yürütme olabilir mi o konuşuluyor. Kamp alanlarına ne olacağı, kimlere teslim edileceği konusu var. TSK bir şekilde gitmişti, merkez komuta bölgesi olarak görülen Gara’daki tünellerin imha edilmesi, örgüt yapılanmasının tekrar engellenmesi konusu var. Metinden şunu anlamak lazım. PKK artık kendini feshediyor. İllegal olarak bu yapının bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. " dedi.