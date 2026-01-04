2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenmesine karar verildikten itibaren popüler bir tartışma alevlenmiştir. Futbolun en büyük turnuvasının ev sahiplerinden birisi olan ABD'nin futbola "soccer" demesi eleştirel bir konudur. Dünyada birçok bölgede futbol (ayak topu) olarak adlandırılır. Bu isimlendirme İngiltere ile doğrudan bağlıdır. Modern futbolun doğuş yeri olarak İngiltere kabul edilmektedir. İngiltere'de 19. yüzyıl başlarında oynanmaya başlanmış ve ilk resmi ulusal lig 1882 tarihinde bu ülkede kurulmuştur. İlginç olan durum soccer teriminin ABD'de türemeden doğrudan İngiltere'den alınmış olmasıdır.

Herkes "football" derken ABD'liler neden futbola "soccer" der?

ABD'de futbola soccer denilirken ulusal sporlarını futbol olarak ifade etmektedirler. Bu spor ragbi ile benzerlik taşıyan ve topun genellikle elde taşındığı bir spordur. Buradaki ironi dil bilim ve sosyoloji tarihi açısından ele alınmalıdır. Genel kanı ABD'nin bir dil inadına giderek kavramı içselleştirmiş olmasıdır. Avrupa menşeli futbolun ABD topraklarında gelişmemiş olması gibi öznel yorumlar yapılabilmektedir. Ancak işin aslı farklı bir tablo ortaya koyar.

Soccer terimi orijinal olarak İngiltere'de türeyen bir kelimedir. İngiltere'de modern futbol öncesi dönemde birçok oyun futbol olarak anılmaktaydı. Futbolun anlamı "ayakla oynanan spordan" ziyade "ayakta oynanan spor" olarak kullanılmaktaydı. Birçok oyunun futbol olarak anılması zaman içerisinde karışıklıklara sebebiyet vermiştir. Özellikle takımların kurulup turnuvaların oluşturulmasıyla benzer oyunlar bir çatı altında toplanmaya başlanmıştır. Bu süreçte iki oyun sivrilmiştir. Bir tanesi modern anlamdaki futbol diğeri ise ragbidir.

Modern futbola "Association Football" ismi verilmiştir. Bu isimlendirme uzun olduğu için önce assoc football; sonrasında ise -er takısı ile soccer football haline dönüşmüştür. Avrupada assoc / soccer footbal kullanımı uzun ömürlü olmamıştır. Ülkeler arası mücadelelerin başladığı dönemde diğer ülkelerde benzer bir ayrım olmadığı için "futbol" ismi kalıplaşmıştır. ABD'de ise futbol İngiltere'den alınıp diğer ülkelerle etkileşime girmeden götürülmüştür. Bu sebeple ABD için futbolun isim değişimi ulusal çapta değerlendirilmiştir.

Ragbi football olarak bilinen oyun ABD içerisinde kuralları değiştirilmiş ve oldukça popüler hale gelmiştir. Ragbi football'un ABD kültürüyle harmanlanması ragbiden ayrı bir spor olarak tescillenmesini gerektirmiştir. Bu sebeple ragbi ismi atılarak "futbol" ABD'de topun elde taşındığı sporu ifade şekli olmuştur. Öte yandan Avrupa futboluyla karışıklık olmaması için "soccer football" ifadesinden "soccer" belirlenmiştir. Yani ABD'nin soccer terimini kullanmasının sebebi futbolun beşiği İngiltere'deki erken kullanımının bu kelime olmasıdır. Uygulmada ise iddia edilen kadar büyük bir ironi mevcut değildir.

Amerikan futbolunda top elde taşınmasına karşın oyun içerisindeki kritik atışlar ayakla yapılmaktadır. Amerikan futbolu içerisindeki kick-off, field goal ve puntlar elle yapılmaz. Bunlar maçın skorunu doğrudan etkileyen özelliktedir. ABD içerisinde de futbol "ayakta oynanan spor" tabirine uygun olarak anlamlandırılır. Genel kanının aksine ABD'nin "futbolu" ayrı bir yere koyduğu spor Avrupa futbolu değildir; ragbidir.