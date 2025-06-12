Herkes GTA 6’yı beklerken... Rockstar Games, GTA Online Money Fronts güncellemesini duyurdu

GTA Online Money Fronts güncellemesi duyuruldu. GTA Online Money Fronts güncellemesi 7 Haziran’da çıkacak. GameSpot'un haberine göre GTA 5 hikâye modundan tanıdığımız karakter Martin Madrazo, bu GTA Online DLC’sinde geri dönüyor. Oyuncular bu DLC’ye Strawberry’deki Hands On Car Wash’ı devralarak başlıyorlar.
Money Fronts genişlemesiyle birlikte oyuna bir dizi yeni araç da ekleniyor. Bunlar arasında:
Ayrıca, bu güncellemeyle birlikte 50’den fazla araç için füze kilitlenme önleyici sistem (missile lock-on jammer) getiriliyor.
Ek olarak bazı ara sahneler (cutscene) artık tekrar oynanışlarda atlanabilir olacak ve arena puanları iki katına çıkacak.
Money Fronts genişleme paketi, 17 Haziran’da şu platformlarda yayınlanacak:
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