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Herkes GTA 6’yı beklerken... Rockstar Games, GTA Online Money Fronts güncellemesini duyurdu

Herkes GTA 6’yı beklerken, Rockstar Games, GTA Online ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak GTA 5'in bir sonraki büyük güncellemesi olarak tariflenen GTA Online Money Fronts güncellemesi resmi olarak duyuruldu.

Herkes GTA 6’yı beklerken... Rockstar Games, GTA Online Money Fronts güncellemesini duyurdu
Enes Çırtlık

GTA Online Money Fronts güncellemesi duyuruldu. GTA Online Money Fronts güncellemesi 7 Haziran’da çıkacak. GameSpot'un haberine göre GTA 5 hikâye modundan tanıdığımız karakter Martin Madrazo, bu GTA Online DLC’sinde geri dönüyor. Oyuncular bu DLC’ye Strawberry’deki Hands On Car Wash’ı devralarak başlıyorlar.

MONEY FRONTS İLE YENİ ARAÇLAR VE OYNANIŞ GÜNCELLEMELERİ GELİYOR

Money Fronts genişlemesiyle birlikte oyuna bir dizi yeni araç da ekleniyor. Bunlar arasında:

  • Karin Everon RS SUV
  • Woodlander SUV
  • Declasse Tampa GT yer alıyor.

Ayrıca, bu güncellemeyle birlikte 50’den fazla araç için füze kilitlenme önleyici sistem (missile lock-on jammer) getiriliyor.

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Fotoğraflar: Rockstar Games

Ek olarak bazı ara sahneler (cutscene) artık tekrar oynanışlarda atlanabilir olacak ve arena puanları iki katına çıkacak.

ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

Money Fronts genişleme paketi, 17 Haziran’da şu platformlarda yayınlanacak:

  • PS5
  • PS4
  • Xbox Series X|S
  • Xbox One
  • PC
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