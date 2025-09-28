HABER

"Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi" ABD Başkanı Donald Trump’tan Orta Doğu mesajı: "Bunu başaracağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz etmesinden günler sonra yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması geldi. Cuma günü Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz eden Trump, bugün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şey için bir araya geldi. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Beyaz Saray yetkilileri, görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durum ile ateşkes ve esir takası anlaşması konusunun masaya yatırılacağını belirtti. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

