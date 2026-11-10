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Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu: 10 Kasım'da Atatürk'ü böyle andık

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Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu. Sirenler çalmaya başladığında milyonlarca vatandaş Ata'sını anmak için saygı duruşuna geçti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yurdun farklı noktalarından benzer görüntüler geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında saygıyla anıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Saatler 09.05’i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan sürücüler araçlarını durdurdu. Araçlarından inen vatandaşlar, Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulundu. Köprü üzerinde yaşanan anma anları kameraya yansıdı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 1

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 2

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 3

KIRIKKALE

Kırıkkale’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 4

Törende, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 5

2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, askeri erkan, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 6

ADANA

Atatürk’ün ölümünün yıl dönümü nedeniyle Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı’ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 7

Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes bir dakika saygı duruşuna geçti.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 8

Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 9

Atatürk Parkı’nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz’un yanı sıra kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 10

ÇANAKKALE

Çanakkale’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 11

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 12

Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 13

Tören sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 14

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İşte yurdun farklı noktalarından 09.05'te gelen anma görüntüleri:

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 15

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 16

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 17

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 18

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 19

Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05 te Türkiye de hayat durdu: 10 Kasım da Atatürk ü böyle andık 20

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
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