Herkes işini gücünü bırakıp araçtan indi! Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu: 10 Kasım'da Atatürk'ü böyle andık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında saygıyla anıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Saatler 09.05’i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan sürücüler araçlarını durdurdu. Araçlarından inen vatandaşlar, Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulundu. Köprü üzerinde yaşanan anma anları kameraya yansıdı.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törende, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, askeri erkan, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ADANA

Atatürk’ün ölümünün yıl dönümü nedeniyle Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı’ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes bir dakika saygı duruşuna geçti.

Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Parkı’nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz’un yanı sıra kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Tören sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

İşte yurdun farklı noktalarından 09.05'te gelen anma görüntüleri:

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır