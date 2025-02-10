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  4. Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

10.02.2025 14:29
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Son dönemde AK Parti hareketli günler geçiriyor. Hem kabinedeki değişim iddiaları hem de AK Parti ana kademedeki ayrılıklar gündemde! Bakanlık için birçok kişinin adı geçerken İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı da konuşulan isimler arasında yer aldı.

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi sürprizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler sonrasında partisindeki değişim iradesine dikkat çekip koltukların gelip geçici olduğunu önemli olanın vatandaşa hizmet olduğunu defahatle dile getirmişti. Bununla birlikte il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 23 Şubat'ta genel kongre de yapılacak.

Bu kongrede neredeyse tüm genel başkan yardımcılarının, grup başkanvekillerinin değişmesi bekleniyor. Kabine konusunda da birçok ismin adı geçerken en büyük sürprizlerden biri İstanbul'dan geldi!

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BAKANLIK İÇİN SÜRPRİZ İSİM: İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL!

İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor. Erzurum'da dünyaya gelen Davut Gül, Sivas ve Gaziantep illerinde vali olarak görev yaptı. 2023 tarihinde İstanbul'a vali olarak atanan Davut Gül, 5 Haziran 2023'ten beri bu görevi yerine getiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Davut Gül trt
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kabine bakanlar degişse ne olacakki zihniyet degişmedikten sonra
kapımızda her an deprem olacak iller var ne yapılıyor insanlar can ve mal kaybına uğramasın diye? öncelikle depreme hazırlık diye ölene ceset torbası kalana TOKİ'den ev kiracıya üç kuruş kira yardımı kafasını biraz çıkın can ve mal kaybını önlemek kafasına bir gelin ozaman anlaşılır değişimin işe yaradığı. sizde haklısınız bizim milletin çoğunluğu daha deprem çantası hazırlamaktan aciz küçücük bir çantayı kendi canı çocuğunun canı için hazırlayıp olurki sağ kalırım ilk yardımı evladıma ben yaparım yardım gelenekadar demiyor sizden beklediğime bak. kendi canını umuramayanın canını kimse umursa
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