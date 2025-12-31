HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Herkes kardan adam yaparken o kardan yatak yaptı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir esnaf, kar yağışını değerlendirerek dükkanının önüne kardan yatak yaptı.

Herkes kardan adam yaparken o kardan yatak yaptı!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir esnaf, kar yağışını fırsata çevirdi. Dükkanının önüne kardan yatak yaptı. Bu durum ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Herkes kardan adam yaparken o kardan yatak yaptı! 1

Emek Mahallesi’nde esnaflık yapan Özcan Doğangönül, dükkanının önünde biriken karları şekillendirdi. Karları yatak formuna dönüştürdü. Üzerine battaniye örterek daha da ilgi çekici hale getirdi.

Dükkana gelen misafirler, kardan yatağı gördüklerinde şaşırıyor. Doğangönül, geçen yıl boğa yaptığını hatırlattı. Bu defa yatak konseptini tercih etti.

Herkes kardan adam yaparken o kardan yatak yaptı! 2

Yatağın penceresi de var. Çocuklar, kardan yatağın üzerine yatmaya çalışıyor. Burada herkes gelin damat yaptı. Bu yıl konsepti yataktan yana kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te kar yağışı mutluluk getirdiGaziantep'te kar yağışı mutluluk getirdi
Bolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyorBolu’da kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Karabük Safranbolu kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.