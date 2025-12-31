Herkes kardan adam yaparken o kardan yatak yaptı!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir esnaf, kar yağışını fırsata çevirdi. Dükkanının önüne kardan yatak yaptı. Bu durum ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Emek Mahallesi’nde esnaflık yapan Özcan Doğangönül, dükkanının önünde biriken karları şekillendirdi. Karları yatak formuna dönüştürdü. Üzerine battaniye örterek daha da ilgi çekici hale getirdi.

Dükkana gelen misafirler, kardan yatağı gördüklerinde şaşırıyor. Doğangönül, geçen yıl boğa yaptığını hatırlattı. Bu defa yatak konseptini tercih etti.

Yatağın penceresi de var. Çocuklar, kardan yatağın üzerine yatmaya çalışıyor. Burada herkes gelin damat yaptı. Bu yıl konsepti yataktan yana kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır