Herkes merak ediyordu! Google'ın "Nano Banana" adının gizemi çözüldü: Meğer arkasında şaşırtıcı bir hikaye varmış

Google, yapay zeka görsel oluşturma modeli "Nano Banana"nın isminin nasıl doğduğunu açıkladı. Peki, Google'ın görsel oluşturma modeli neden bir meyvenin adını taşıyor? İşte "Nano Banana"nın şaşırtan hikayesi...

Enes Çırtlık

Yapay zeka ile görsel oluşturmak son dönemde oldukça popüler hale geldi. Eğer yapay zeka ile görsel oluşturmayı denediyseniz, Nano Banana ismine de mutlaka rastlamışsınızdır. Google'ın görsel oluşturma modelinin kod adı olan Nano Banana, metinleri görsellere dönüştürebiliyor, mevcut görselleri düzenleyebiliyor ve farklı görselleri birleştirebiliyor.

Eminiz ki siz de Google’ın ona neden başka bir isim değil de içerisinde bir meyvenin adını taşıyan "Nano Banana" dediğini merak etmişsinizdir. Neyse ki Google, artık bu sorunun cevabını ve bu ismin arkasındaki hikayeyi açıkladı.

GOOGLE, NANO BANANA'NIN ADININ NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLADI

Google DeepMind’ın resmi blog yazısına göre Nano Banana, bir gece yarısı telaşından doğmuş.

Herkes merak ediyordu! Google ın "Nano Banana" adının gizemi çözüldü: Meğer arkasında şaşırtıcı bir hikaye varmış 1

Hikayeye göre, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ekip, modeli anonim yapay zeka modellerinin kullanıcılar tarafından test edilip oylandığı halka açık bir site olan LMArena’ya sunmak için acele ediyordu. Teknik isim zaten belliydi: Gemini 2.5 Flash Image. Eksik olan tek şey, halka açık bir kod adıydı.

Saat gece 02:30 sularında, Ürün Müdürü Naina Raisinghani’ye acilen, ne olursa olsun hızlıca bir isim bulması için mesaj atıldı. O da "Nano Banana" ismini buldu. Tamamen anlamsızdı ve anında onaylandı.

Blog yazısına göre bu isim, aslında Raisinghani’nin lakaplarının bir karışımı. Bazı arkadaşları ona "Naina Banana" derken, bazıları ise (boyu kısa olduğu ve bilgisayarları sevdiği için) "Nano" diye hitap ediyormuş. Tüm bunlar ve modelin kendisinin de bir "Flash" varyantı oluşu bir araya gelince sonuç Nano Banana olmuş.

Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
