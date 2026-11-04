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Herkes meyvesini tüketiyor, yaprağını atıyor! Profesörden kış ayları için öneri

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, zeytin hasadı sonrası toplanan yapraklardan hazırlanan çayın özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla değerlendirilebileceğini söyledi. Satıl, zeytin yapraklarının doğru şekilde kurutulup demlenmesinin önemine dikkat çekti.

Herkes meyvesini tüketiyor, yaprağını atıyor! Profesörden kış ayları için öneri

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, zeytin hasadı sonrasında çoğunlukla atık olarak değerlendirilen zeytin yapraklarının sağlık açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti.
Zeytin yapraklarında bulunan oleuropein maddesinin hasat sonrası dönemde en yüksek seviyelere ulaştığını ifade eden Satıl, bu dönemde toplanan yaprakların kurutularak çay olarak tüketilebileceğini söyledi.

Herkes meyvesini tüketiyor, yaprağını atıyor! Profesörden kış ayları için öneri 1

Kış aylarında enfeksiyon riskinin arttığına dikkat çeken Satıl, "Şu an bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Zeytin yaprağı çayı bu anlamda değerlendirilebilir" dedi.

YAPRAKLAR YOL KENARINDAN TOPLANMAMALI

Herkes meyvesini tüketiyor, yaprağını atıyor! Profesörden kış ayları için öneri 2

Zeytin yapraklarının toplanırken temiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Satıl, özellikle egzoz gazlarına maruz kalan yol kenarlarındaki ağaçlardan yaprak alınmaması gerektiğini belirtti.
Toplanan yaprakların kurutulduktan sonra yaklaşık 4-5 gramının sıcak suyla demlenmesini tavsiye eden Satıl, yapraklardaki etken maddelerin kısa sürede suya geçtiğini ve çayın günde 3-4 bardak tüketilebileceğini ifade etti.

ATIK OLMAKTAN ÇIKIP EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Herkes meyvesini tüketiyor, yaprağını atıyor! Profesörden kış ayları için öneri 3

Geçmiş yıllarda çoğunlukla yakılan ya da hayvan yemi olarak kullanılan zeytin yapraklarının artık farklı amaçlarla değerlendirildiğini belirten Satıl, bu ürünün hem ekonomik hem de fonksiyonel bir değer oluşturduğunu kaydetti.

Uzmanlar, zeytin yaprağı çayı tüketiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve pestisit kalıntısı bulunmayan yaprakların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zeytin yağı sağlık
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