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İran duyurdu! Hürmüz'de 4 tanker imha edildi, 2 gemi alıkondu, 1 İHA düşürüldü

Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamaya göre 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpmasının ardından imha edildi, 2 gemi alıkonuldu. Ayrıca, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

İran duyurdu! Hürmüz'de 4 tanker imha edildi, 2 gemi alıkondu, 1 İHA düşürüldü

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine ilişkin gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) bölgedeki deniz faaliyetlerine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

4 TANKER İMHA EDİLDİ, 2 GEMİ ALIKONULDU

DMO açıklamasında yasaklı geçiş koridorunu kullanmaya çalıştığı ve kuralları ihlal ettiği belirtilen 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpmasının ardından imha edildiğini, ayrıca kuralları ihlal eden 2 geminin daha alıkonulduğunu bildirdi. DMO, mayına çarpan gemilerin tankerlerin hala yanmaya devam ettiğini aktardı.

İran duyurdu! Hürmüz de 4 tanker imha edildi, 2 gemi alıkondu, 1 İHA düşürüldü 1

ABD'YE AİT MQ-9 TİPİ İHA DÜŞÜRÜLDÜ

"Tarihi ayaklanmanızın 248. gecesiyle eş zamanlı olarak, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki savaşçılarınız, düşmana ağır darbeler indirdi" ifadeleri kullanılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde modern bir hava savunma sistemi kullanarak ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava araçlarından 56'ncısını düşürdüğü bildirildi.

İran duyurdu! Hürmüz de 4 tanker imha edildi, 2 gemi alıkondu, 1 İHA düşürüldü 2

"SAVAŞÇILARIMIZ ELİ TETİKTE BEKLİYOR"

Açıklamada ayrıca, "Savaşçılarımız, çocuk katili Siyonist rejime ve saldırgan ABD'ye son darbeyi indirmek üzere tam teyakkuz halinde ve parmakları tetikte bekliyor. Bugün dünya, küresel emperyalizmin 1979 yılında İslam Devrimi karşısında aldığı yenilgi kadar büyük ve yankı uyandıran yenilgisine tanıklık edecek" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran gemi İHA Hürmüz Boğazı
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