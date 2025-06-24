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Herkes onu bu fotoğrafla tanıdı! 82 yaşında gelinlik giyip düğün yapmıştı! Cesedi çalılıkta bulundu

Gençliğinde aşık olduğu adamla evlenemediği için bir daha kimseyle evlenmeyen Sümbül Topbaş, geçen sene temsili bir düğünle gelinlik giymişti. 82 yaşında telli duvaklı gelinliğini giyen Sümbül Hanım, Adana’da bir huzurevinde yaşıyordu. 83 yaşındaki kadının cesedi dün çalılık bir alanda bulundu!

Herkes onu bu fotoğrafla tanıdı! 82 yaşında gelinlik giyip düğün yapmıştı! Cesedi çalılıkta bulundu

Söz konusu olay Adana’da yaşandı. Karslılar Mahallesi’nde bir çalılık alanda bulunan ceset sonrası vatandaşlar polise haber verdi. Emniyet ekiplerinin incelemeleri sonrasında hayatını kaybeden kişinin huzurevi sakini Sümbül Topbaş olduğu ortaya çıktı.

CESEDİ ÇALILIKTA BULUNDU

83 yaşındaki Sümbül Topbaş, geçen sene hayali olan gelinliği giymiş ve bu düğün ulusal basında birçok yerde haber olmuştu. İncelemelerin ardından Topbaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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BİR SÜRE ÖNCE HUZUREVİNDEN AYRILMIŞ

Topbaş'ın bir süredir kaldığı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

Gençliğindeki aşkı Cabbar Gani ile evlenemediği için bir daha kimseyle hayatını birleştirmeyen Sümbül Topbaş, geçen yıl yapılan temsili düğünle gündeme gelmişti.

Kaldığı huzurevinde en büyük hayalinin "bir kez olsun gelinlik giymek" olduğunu söyleyen Sümbül Topbaş için yetkililer ve hayırseverler seferber olmuş, temsili bir düğünle hayali gerçeğe dönüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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