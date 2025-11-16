HABER

Herkes şikayet ediyordu! ChatGPT'deki sorun sonunda çözüldü: "Küçük ama mutlu zafer"

OpenAI, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’nin çok şikayet edilen uzun çizgi sorununu çözdü. OpenAI’ye göre ChatGPT, artık ona söylemeniz hâlinde uzun çizgileri bırakacak.

Enes Çırtlık

ChatGPT kullanıcılarının uzun süredir dert yandığı küçük ama sinir bozucu bir sorun sonunda çözüme kavuştu. Yapay zekânın özellikle yazı düzeni ve içerik üretiminde sıkça şikâyet edilen “uzun çizgi ekleme” davranışı, OpenAI’nin yaptığı yeni güncellemeyle kontrol altına alındı.

CHAGPT'NİN UZUN ÇİZGİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ!

OpenAI, ChatGPT’nin sık şikayet edilen uzun çizgi sorununu çözdüğünü söyledi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, X’te yaptığı bir paylaşımda, “Özel talimatlarınızda ChatGPT'ye uzun çizgi kullanmamasını söylerseniz, sonunda yapması gerekeni yapar!” diyerek güncellemeyi “küçük ama mutlu zafer” olarak niteledi.

Şirket, Threads’te yayımladığı bir gönderide ise ChatGPT’nin, kişiselleştirme ayarlarındaki özel talimatlar aracılığıyla ona bunu yapmamasını söylediğinizde, uzun çizgiyi kullanmama konusunda daha iyi olacağını açıkladı. Bu da, varsayılan olarak uzun çizgiyi çıktılarından tamamen kaldırmayacağı, ancak en azından görünme sıklığı üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağınız anlamına geliyor.

yapay zeka OpenAI ChatGPT
