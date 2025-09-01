HABER

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Boğaziçi Üniversitesi’nde 30 Ağustos akşamı meydana gelen korkunç cinayette 20 yaşındaki Ayberk K. 15 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Özdemir’i çalıştığı kafede öldürmüştü. Yapılan araştırma sonucu 24 suç kaydı olan caninin Boğaziçi kampüsüne kontrolden geçmeden silahla girebilmesi büyük tepkiye neden olmuştu. Üniversiteden konuya ilişkin açıklama geldi.

Doğukan Akbayır

Türkiye'nin konuştuğu olayda savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, üniversite tarafından yeni açıklama yapıldı. Açıklamada katil Ayberk K.'nin Boğaziçi'ndeki etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini göstererek kampüse girdiği ifade edildi.

"ARAMA VE ÜST ARAMA YETKİSİ BULUNMADIĞINDAN..."

Güvenlik görevlilerinin gerekli kampüse giriş prosedürleri uygulandığı belirtilen açıklamada K.'nin davetli kaydının tutulduğu ve aracıyla misafir otoparkına yönlendirildiği kaydedildi. Üniversite yapılan açıklamada, “Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTEDEN YENİ AÇIKLAMA

Üniversite tarafından yapılan açıklama özetle şöyle:

“Söz konusu olay, üniversitemizle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır.

Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir."

