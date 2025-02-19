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Herkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce acı gerçek ortaya çıktı! Kayseri'den Bursa'ya kilometrelerce yol gitti ama kimse öldüğünü anlamadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 11:20
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Kayseri'den Bursa'nın Karacabey ilçesine gitmek için otobüse binen 81 yaşındaki adam, memleketine 70 kilometre kala otobüste hayatını kaybetti. Otobüse binmeden önce uyku hapı aldığı iddia edilen adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı, otobüs mola verdiğinde babasının öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi.

Herkes uyuduğunu sanıyordu, dürtünce acı gerçek ortaya çıktı! Kayseri'den Bursa'ya kilometrelerce yol gitti ama kimse öldüğünü anlamadı

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Ekiz (81) kızı ve damadı ile memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi. Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi.

BABASINI UYANDIRMAK İÇİN DÜRTTÜ

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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MEMLEKETİNE 70 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Bursa Kayseri yolculuk hap ölü otobüs
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