Hesap tartışması kanlı bitti! Konuşma bahanesiyle çağırıp kurşun yağdırdılar

Adana'da hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile tartışıp, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanına konuşma bahanesi ile geri dönen şüpheli ve arkadaşları, tabancalarla ateş açtı. Kenan Arslan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerden 2'si yakalandı.

Çiğdem Sevinç

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, eğlendiği mekanda hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan tarafından uyarıldı. Duruma sinirlenen kişi, masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlattı.

AYNI ANDA ATEŞ AÇTILAR

Bunun üzerine bu kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana arkadaşlarıyla birlikte dönen şüpheli, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada, şüpheli ile arkadaşları tabancalarla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arslan ile Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hüseyin Ç. ile B.D.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Adana kurşun tabanca
